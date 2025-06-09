Россиян предупредили об опасности окрошки на пиве для организма

Врач Поляков: окрошка на пиве может вызвать обострение панкреатита

Окрошка на пиве может нанести серьезный вред организму. Об этом в интервью aif.ru предупредил врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

Как отмечала в беседе с газетой «Известия» кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева, правильно приготовленная окрошка обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, при этом не перегружая пищеварительную систему.

«В сочетании с ингредиентами окрошки, например, майонезом и колбасой, алкогольный напиток создает «гремучую смесь», которая нагружает поджелудочную железу и может вызвать обострение хронического панкреатита», — подчеркнул Поляков.

Кроме того, употребление алкогольной окрошки негативно влияет на микрофлору кишечника, добавил он.

В качестве альтернативы врач советует рассмотреть такие заправки, как свекольник, литовский холодный борщ и гаспачо.

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что окрошка — это один из самых полезных летних супов, который за счет низкой температуры в жаркую погоду хорошо влияет на вкусовые рецепторы и позволяет не пропускать приемы пищи.

Ранее россиянам напомнили, сколько можно хранить окрошку.