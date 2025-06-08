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Владимир Якушев провел встречу с социальными работниками в Сыктывкаре

В «Единой России» подчеркнули важность миссии социальных работников
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Единая Россия

Социальные работники выполняют настоящую миссию — помощи людям. Об этом на встрече с коллективом Республиканского Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Сыктывкаре заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Встреча прошла в День социального работника. Он поздравил сотрудников учреждения с профессиональным праздником и ответил на их вопросы.

«Работу с теми, кто нуждается в поддержке, без вас просто невозможно представить. И, конечно, для многих людей, когда они оказываются в сложной жизненной ситуации, вы становитесь членами семьи. Они разговаривают с вами по душам, делятся сокровенным. Ваша работа — про горячее сердце и добрую душу. Я искренне хочу вас поблагодарить и выразить признательность за неравнодушие», — сказал Якушев.

Он подчеркнул важность поддержки семей участников специальной военной операции и вернувшихся с фронта бойцов, особенно в условиях современных вызовов.

По словам секретаря генсовета, вопросы поддержки социальных работников требуют внимания не только на региональном уровне, но и на федеральном — в Совфеде, Госдуме и на партийных площадках.

Якушев также обратил внимание на необходимость оснащения учреждений современным оборудованием и своевременной подготовки специалистов.

«Особенно важно обучать персонал заблаговременно, чтобы к моменту поступления техники сотрудники были готовы с ней работать», — отметил он.

Кроме того, секретарь генсовета партии подчеркнул, что возьмет в работу вопросы содержания учреждений и проведения капитальных ремонтов.

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