Женщина и ребенок едва не попали под удар дрона ВСУ в Белгородской области

RT: женщина и ребенок едва не стали жертвами удара ВСУ по парковке в Никольском

Женщина и ребенок едва не попали под удар украинского беспилотника по парковке в селе Никольское Белгородской области. Об этом сообщил военкор RT Филипп Прокудин.

Местная жительница со своим ребенком в момент атаки находилась в пункте выдачи, однако ее автомобиль остался на парковке. Если бы она была в машине, то могла бы серьезно пострадать.

По данным военкора, в результате удара один мужчина, предположительно, получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района.

При этом пострадали пятеро человек. Среди них — двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским. Троим оказали помощь на месте, еще двое отправлены в больницу.

По словам Гладкова, от детонации загорелся легковой автомобиль, посечены четыре транспортных средства, повреждено здание.

Ранее Гладков показал мины, разбросанные в приграничье Белгородской области.