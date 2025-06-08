Четвертая за день ракетная опасность в Крыму отменена

В Республике Крым спустя 25 минут отменили четвертую за день ракетную опасность

В Республике Крым отменили четвертую за воскресенье ракетную опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) РФ.

«Экстренная информация: отбой ракетной опасности в Республике Крым», — говорится в приложении ведомства.

Сообщается, что предупреждение продлилось всего 25 минут. Кроме того, в регионе отменены предупреждения о беспилотной и авиационной опасности.

8 июня на территории Крыма четвертый раз за воскресенье была объявлена ракетная опасность, население призывали к бдительности. Уточнялось, что в общей сложности предупреждения от МЧС действовали около часа.

До этого стало известно, что в Курской области семь раз за сутки включали оповещающую о ракетной опасности. По информации регионального оперштаба, самый продолжительный период ракетной опасности длился 2,5 часа. Он начался в 17:01 17 мая. В остальных случаях оповещение продолжалось несколько минут.

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