Жильцам, пострадавшим в Энгельсе, предоставят помощь

Владельцам пострадавших квартир в Энгельсе предоставят материальную помощь. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Прием заявлений на оказание материальной поддержки от жителей дома № 25 на улице Тельмана в Энгельсе начнется с завтрашнего дня. Перед органами местного самоуправления поставлена задача оперативно организовать оценку с удобным для граждан графиком», — написал Бусаргин.

В субботу, 7 июня, к дому будут направлены специалисты — они будут вывозить строительный мусор и проводить работы по восстановлению фасада.

До этого в атакованном дронами Энгельсе оценили концентрацию вредных веществ в воздухе.

Обломки одного из сбитых беспилотников рухнули на жилой дом в Энгельсе, в результате чего здание получило повреждения. Губернатор региона Роман Бусаргин рассказал, что никто из мирных жителей не пострадал. Сотрудники профильных служб уже осмотрели здание и установили, что опасность для людей отсутствует. В связи с этим эвакуированным гражданам разрешили вернуться в свои квартиры.

Ранее украинские БПЛА атаковали здание суда в Белгородской области, когда там находился губернатор региона Вячеслав Гладков.