В Москве на видео попало спасение истощенного котенка из коллектора

В Москве спасатели помогли маленькому котенку выбраться из коллектора. Об этом сообщает Telegram-канал «Спасатели СпасРезерв».

Инцидент произошел на Байкальской улице. Об оказавшемся в сложной ситуации животном волонтерам по телефону рассказала женщина, но, когда специалисты прибыли на место, их никто не встретил.

Спасатели самостоятельно обошли дом и услышали, как в одном из люков мяукает котенок.

«В камере с горячими трубами было жарко и влажно, с третьего раза спасатели обнаружили малыша в нише за стенкой, но дотянуться до него возможности не было», – сообщается в публикации.

Чтобы помочь животному выбраться, волонтеры подтолкнули его к месту, где до него смогли дотянуться.

Котенка осмотрели ветеринары, которые выявили у него перегрев и истощение. Сейчас ему оказывают всю необходимую помощь, животное в тяжелом состоянии. Его назвали Марио.

Ранее в Барнауле девушка сорвалась с высоты, пытаясь спасти котенка.