На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено

Дептранс: движение на Замоскворецкой линии московского метро введено в график
close
Shutterstock

Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено в нормальном режиме после увеличения интервалов, вызванного инцидентом с человеком на путях. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике», — говорится в сообщении.

До этого произошел сбой в движении поездов на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Дептранс сообщил о временном увеличении интервалов движения, связанном с присутствием человека на путях. Было полностью остановлено движение поездов на участке от станции «Речной вокзал» до «Белорусская».

В конце апреля в петербургском метрополитене произошел инцидент, в результате которого две женщины получили травмы во время работы эскалатора. Это случилось на станции «Василеостровская». Причиной происшествия стал сбой в механизме, который неожиданно возобновил движение после остановки.

Ранее в Барселоне сотни человек застряли в вагонах метро и поездов из-за сбоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами