Движение на Замоскворецкой линии метро Москвы восстановлено

Движение на Замоскворецкой линии московского метро восстановлено в нормальном режиме после увеличения интервалов, вызванного инцидентом с человеком на путях. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.

«Движение на Замоскворецкой линии (2) в графике», — говорится в сообщении.

До этого произошел сбой в движении поездов на северном участке Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Дептранс сообщил о временном увеличении интервалов движения, связанном с присутствием человека на путях. Было полностью остановлено движение поездов на участке от станции «Речной вокзал» до «Белорусская».

В конце апреля в петербургском метрополитене произошел инцидент, в результате которого две женщины получили травмы во время работы эскалатора. Это случилось на станции «Василеостровская». Причиной происшествия стал сбой в механизме, который неожиданно возобновил движение после остановки.

Ранее в Барселоне сотни человек застряли в вагонах метро и поездов из-за сбоя.