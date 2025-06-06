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Центробанк и Минфин не ведут дискуссии о целевых уровнях курса рубля

Набиуллина заявила об отсутствии обсуждений целевых уровней курса рубля
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина опровергла наличие обсуждений целевых уровней курса рубля между регулятором и министерством финансов. Она подчеркнула, что рубль остается плавающей валютой и его динамика не определяется бюджетными потребностями, сообщает ТАСС.

«Первое и самое важное: Банк России и Минфин не обсуждают никаких целевых уровней курса, потому что курс в России плавающий, и только плавающий курс позволяет нам проводить независимую денежно-кредитную политику и, как я уже многократно говорила, работает как встроенный стабилизатор для экономики», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что курс рубля следует рассматривать лишь как один из элементов макроэкономического прогноза, а не как целевую переменную.

На заседании 6 июня Центральный банк впервые с 2022 года снизил ключевую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов, доведя ее до уровня 20%. Это решение совпало с ожиданиями финансового сообщества. Ряд специалистов охарактеризовали данный шаг как исторический, подчеркнув его положительное влияние как на участников рынка, так и на бизнес-среду. Эксперты, опрошенные изданием «Газета.Ru», прогнозируют сокращение ставок по депозитам и кредитам, а также умеренное ослабление рубля в среднесрочной перспективе.

Ранее аналитик спрогнозировал курс рубля на среднесрочную перспективу.

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