В работе YouTube произошел сбой

Пользователи YouTube из разных стран мира жалуются на сбои в работе сервиса

Пользователи YouTube по всему миру жалуются на сбои в работе видеохостинга. Об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

По его данным, сбои в работе YouTube происходили целый день, однако около 18:00 мск количество жалоб начало расти.

Наибольшее число сообщений о неполадках оставили пользователи из США. Также на сбои жалуются жители Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Бразилии и других государств.

Большинство пользователей сервиса указывают на проблемы с воспроизведением видео и сбои в работе сайта и приложения.

До этого заместитель генерального директора «Севстар» Виталий Круковский заявил, что неравномерное применение ограничений скорости доступа к YouTube в России создало неравные условия для работы отечественных интернет-провайдеров. Доступ к видеосервису у отдельных компаний стал для них инструментом недобросовестной конкуренции, отметил эксперт.

Он отметил, что часть игроков рынка, предположительно, имеет возможность предоставлять своим абонентам доступ к YouTube без существенного снижения скорости, тогда как другие провайдеры сталкиваются с регуляторными или техническими ограничениями, замедляющими трафик.

Ранее пользователи из разных стран мира жаловались на ухудшение качества видео YouTube.