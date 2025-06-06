На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В московском метро произошел сбой на Замоскворецкой линии

В московском метро зафиксирован сбой на зеленой ветке из-за человека на пути
close
Shutterstock/FOTODOM

В московском метро зафиксирован сбой на Замоскворецкой линии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», – говорится в сообщении.

В столичном Дептрансе отметили, что движения нет от станции «Речной вокзал» до станции «Белорусская». В обратном направлении поезда идут с увеличенным интервалом.

В конце апреля в петербургском метрополитене произошел инцидент, в результате которого две женщины получили травмы во время работы эскалатора. Это случилось на станции «Василеостровская». Причиной происшествия стал сбой в механизме, который неожиданно возобновил движение после остановки. На видео с места событий видно, как три женщины поднимались по эскалатору самостоятельно, но внезапно он начал двигаться, и одна из них упала, скатившись вниз. В итоге 74-летней пассажирке потребовалась медицинская помощь, и ее госпитализировали с травмой левой руки.

Ранее в Барселоне сотни человек застряли в вагонах метро и поездов из-за сбоя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами