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Жители Белгородской области пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по автомобилю

Гладков: дрон ВСУ атаковал автомобиль в селе Устинка, ранены два человека
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал автомобиль в районе села Устинка Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате удара дрона ранения получили два мирных жителя. Одного из них госпитализировали с рваной раной левой руки, а второго — с закрытой черепно-мозговой травмой и баротравмой. В ближайшее время пострадавших переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Машина полностью сгорела, добавил глава региона.

6 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками здание Октябрьского районного суда в Белгороде, когда там находился Гладков. Водитель автомобиля, который в момент удара проезжал рядом, получил баротравму. Кроме того, от детонации дрона были выбиты окна и поврежден фасад здания суда.

Как сообщал губернатор, за 5 июня ВСУ выпустили 75 снарядов и 79 беспилотных летательных аппаратов по 30 населенным пунктам в Белгородской области. Он рассказал, что из-за действий украинских войск были повреждены четыре транспортных средства и восемь частных домовладений.

Ранее беспилотник атаковал автомойку в Белгородской области.

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