Владимир Якушев подчеркнул важность русского языка как средства объединения

Русский язык остается средством межнационального общения и важным инструментом сотрудничества. Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев на встрече с преподавателями русского языка в Луганском государственном университете имени Владимира Даля.

По его словам, сегодня более 250 млн человек владеют русским языком, что помогает им понимать культуру и стремления России. Он особо отметил роль президента РФ Владимира Путина в защите родного языка.

«Он прекрасно понимает: язык должен развиваться, но важно сохранять при этом чистоту основ нашей речи и защищать от чрезмерных заимствований. По его инициативе сбережение родной речи возведено в рамки государственной политики», — отметил Якушев.

Секретарь генсовета напомнил о демонтаже русскоязычного пространства и отмене русского языка на Украине после распада СССР.

«Они понимали, что нельзя вырвать Украину из русского мира, пока есть люди, которые говорят с нами на одном языке. Сегодня мы с вами — одна страна, оплот русского языка и оплот русского мира. Поэтому для нас естественна объединительная политика», — подчеркнул он.

Якушев рассказал о культурно-просветительской работе, начатой после возвращения регионов в состав России.

«Сотни тысяч русскоязычных книг переданы в школы, они пополнили библиотечные фонды. Жителям стала доступна «Пушкинская карта», благодаря которой можно посещать музеи, кинотеатры, выставки и театры. Продолжит этот опыт детская книжная карта, о которой также сказал глава государства», — отметил он.

По его словам, на каждого ребенка с 3 до 6 лет выделят сертификат на 3 тыс. рублей для покупки книг. Особое внимание уделяется проекту «Земский работник культуры». В 2025 году на его реализацию направлено более миллиарда рублей, а в 2026 и 2027 годах планируется выделить по 2,5 млрд рублей.

Завершая выступление, Якушев подчеркнул, что свободно говорить на родном языке — это общий выбор жителей страны, который помогал народу созидать и побеждать в сложные исторические периоды.

«Единая Россия» всегда поддерживала и будет поддерживать все, что связано с культурой, образованием, ценностями, связанными с русским языком, его изучением», — заключил он.