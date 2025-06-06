Синоптик опроверг сообщения об июльской жаре на грядущих выходных

Синоптик Леус: на выходных в Москве будут грозы и прохладнее, чем ожидалось

В выходные в столице будет прохладнее, чем ожидалось, прогнозируются грозы и дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На этот раз природа решила избавить москвичей от широко разрекламированной 30-градусной жары, впрочем, и без этого будет очень тепло, и температура окажется выше средних многолетних значений на 4–6°С», — написал эксперт погоды.

Леус добавил, что в первый выходной день, 7 июня, центральный регион будет ощущать влияние теплого сектора далекого североатлантического циклона, тогда как в дневные часы на фоне локальных грозовых дождей, воздух прогреется до +25°С...+27°С.

По словам синоптика, пик теплой погоды придется на Троицу, 8 июня, ожидается, что температура воздуха достигнет отметки в +29°С. Прогнозируются кратковременные дожди и грозы, указал Леус.

Однако уже в начале следующей недели на погоду в столице начнет оказывать влияние холодный атмосферный фронт. По информации Леуса, дождей и гроз с порывистым ветром станет больше, а уже во вторник температура воздуха не поднимется выше отметки в +20°С.

Накануне Гидрометцентр РФ сообщил, что в Москве из-за сильной жары будет объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В метеорологической службе рассказали, что с 7 по 10 июня диапазон дневной температуры воздуха в российской столице будет составлять от +30°C до +32°C.

Ранее россиянам посоветовали в сильную жару пить больше жидкости с солью.