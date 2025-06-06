На Глобальном цифровом форуме обсудили опасность распространения дезинформации

Россия активно развивает собственные социальные сети и цифровые платформы. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России, официальный представитель ведомства Мария Захарова на сессии «Ответственный фактчекинг в эпоху постправды: новые возможности для сотрудничеств» в рамках Глобального цифрового форума.

По ее словам, данные платформы становятся важным инструментом противодействия дезинформации, которая превратилась в политическое оружие.

«Сегодня это не просто конкретная, точечная работа по отработке фейков, мы это делаем не из любви к искусству, не потому что есть возможности, а потому что сейчас мы невольно делаем шаг, нас подталкивают, всю планету, весь мир, отказаться от правды, расписаться под тем, что мы готовы жить не в мире постправды, а даже постпостправды, присягнуть на верность лжи. Мы этого делать не будем. Я призываю вас биться за правду, докапываться до истины и не сдаваться», — сказала она.

Генеральный директор АНО «Диалог» и «Диалог регионы», президент GFCN Владимир Табак подчеркнул важность просветительской работы внутри стран для противодействия дезинформации.

«Сегодня, к сожалению, прослойки между информацией и ее конечным потребителем в виде обычного жителя, которой раньше были СМИ, больше нет. Среднее время, проведенное в интернете российским пользователем — 5 часов 36 минут. Журналистика трансформировалась, люди читают неверифицированные источники информации», — сказал он.

По его словам, сегодня фактчекингом вынужден заниматься каждый пользователь, что усиливает значимость просветительской функции.

Опытом противодействия дезинформации поделился министр информации и телекоммуникаций Республики Сербия Борис Братина.

«В Сербии растет число инициатив, которые повышают уровень медиаграмотности разных социальных групп. Но несмотря на все эти продвижения, у нас остаются серьезные вызовы, которые требуют координации между различными учреждениями и ведомствами», — сказал он.

Он отметил, что необходимы механизмы и инструменты мониторинга, чтобы понять, насколько эффективна работа по продвижению медиаграмотности.