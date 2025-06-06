Жители Тульской области сообщили о звуках взрывов в небе

Жители Тульской области сообщают, что слышат в небе звуки взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным, Новомосковск атакуют беспилотники», — отмечается в сообщении.

Утром 6 июня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в регионе в результате налета украинских беспилотников пострадали три человека.

В Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-МД».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военблогер сообщил о новой атаке ВСУ на Крымский мост.