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Жители Тульской области сообщили о звуках взрывов в небе

Baza: Новомосковск атакуют беспилотники, жители сообщают о взрывах в небе
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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Жители Тульской области сообщают, что слышат в небе звуки взрывов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«По предварительным данным, Новомосковск атакуют беспилотники», — отмечается в сообщении.

Утром 6 июня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что в регионе в результате налета украинских беспилотников пострадали три человека.

В Минобороны РФ заявили, что средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника над территорией России. Кроме того, над Черным морем были сбиты три управляемые ракеты «Нептун-МД».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее военблогер сообщил о новой атаке ВСУ на Крымский мост.

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