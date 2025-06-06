В Москве загорелся крупный бизнес-центр

В московском районе Кунцево произошел пожар в крупном бизнес-центре. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Представители центра заявили, что здание пока не используется, поскольку его сдача планировалась только в сентябре. Причины возгорания выясняются.

По информации журналистов, на место пожара прибыли машины МЧС.

4 июня в бизнес-центре Санкт-Петербурга людей эвакуировали из-за возгорания лифта. В МЧС рассказали, что причиной произошедшего стало возгорание лифтового оборудования. Во время пожара никто не пострадал.

По словам очевидцев, в бизнес-центре они не слышали сигнализации. Тем не менее, работники быстро разблокировали все двери и помогли людям безопасно покинуть здание.

25 мая в Московской области загорелся торговый центр. Пожар зафиксировали на втором этаже в павильоне с хозтоварами, после чего огонь распространился на другие объекты. В результате пожар охватил 400 квадратных метров.

Ранее на востоке Москвы загорелся магазин.