Вице-премьер раскрыл объем произведенных в РФ гражданских беспилотников

Россия в 2025 году произвела более 3,2 тысячи гражданских беспилотников в рамках профильного национального проекта. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам с президентом Владимиром Путиным, передает сайт Кремля.

«За прошлый год объем производства гражданских БАС вырос в более чем два с половиной раза в сравнении с 2023 годом. В этом году произведено уже более 3,2 тысячи БАС, что соответствует календарному плану федерального проекта», — сказал вице-премьер.

Савельев добавил, что в рамках нацпроекта в России к 2030 году планируется создать собственный рынок беспилотников. На нем должно быть представлено 46 тысяч единиц продукции. При этом доля российских дронов составит 70%, подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, в ходе заседания Савельев заявил, что до конца 2025 года в России появится отдельный класс воздушного пространства для беспилотников.

Ранее для российских школьников выпустили учебник по беспилотникам.