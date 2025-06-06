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Работавшая 20 лет по поддельному диплому психиатр получила пять лет тюрьмы

OC:в Англии психиатр 20 лет работала по поддельному диплому и была арестована
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Depositphotos

В Англии арестовали психиатра, которая 20 лет работала по поддельному диплому, пишет Oddity Central. Женщина получила пять лет тюрьмы.

Жолия Алеми, женщина иранского происхождения, почти двадцать лет работала психиатром в британской национальной системе здравоохранения, используя поддельный диплом и не имея медицинского образования. По словам представителя прокуратуры Эдриана Фостера, за это время женщина приняла тысячи пациентов, не имея на это никакого права, подвергая их потенциальной опасности.

Правда раскрылась, когда Алеми была признана виновной в подделке завещания 84-летней женщины с целью завладеть ее домом стоимостью £300 тысяч. Этот случай вызвал более широкое расследование, в результате которого выяснилось, что подозреваемая много лет занималась мошенничеством.

Суд приговорил Жолию к пяти годам тюрьмы по трем статьям мошенничества. Следствие также установило, что за 20 лет работы в сфере здравоохранения Алеми незаконно получила более £1,2 млн.

После этого случая Совет по регистрации врачей Великобритании провел полный пересмотр порядка 3000 лицензий, выданных зарубежным врачам в 1990-х годах.

Ранее учитель 15 лет работал по поддельному диплому и попался, когда потерял кошелек.

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