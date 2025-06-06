Набиуллина заявила о росте доли покупок жилья за собственные средства

Доля сделок по приобретению жилья за счет собственных средств среди россиян увеличивается, в то время как объем реализованных квадратных метров жилой недвижимости за последние десять месяцев остается на стабильном уровне. Об этом заявила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Мы наблюдаем рост доли покупок жилья за личные средства, а объем проданных квадратных метров за последние десять месяцев остается относительно неизменным», — добавила глава ЦБ в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Она отметила, что активность на рынке жилья не следует оценивать только через призму ипотеки.

В мае эксперт по фондовому рынку »Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил «Газете.Ru», что 2025 год будет рекордным по доле покупок квартир без ипотеки из-за высоких ставок по ней. Селезнев отметил, что оптимальная ставка по ипотечным кредитам для граждан России находится в диапазоне 8–10%. Он уточнил, что на протяжении последних десяти лет средняя рыночная ставка по ипотеке в стране варьировалась около 10% годовых. Однако с введением масштабных льготных государственных программ этот показатель значительно снизился, и в настоящее время для всех ранее выданных и действующих кредитов он составляет примерно 8%.

Ранее риелторы предложили запретить покупку квартир за наличные.