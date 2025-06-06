На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось первое видео со школьником, которому голодные хаски искусали лицо

Появилось видео с мальчиком, лицо которому искусали хаски в Сочи

Мальчика, которого в Сочи покусали хаски, сняли на видео. Об этом сообщает «Краснодар|Телетайп».

На опубликованных в Telegram-канале кадрах на лице девятилетнего ребенка маска, видно только глаза. Также повязку можно заметить на голове и шее.

Мальчик уже перенес три операции, но ему еще предстоит пластика носа, так как эта часть лица у пострадавшего отсутствует. С ребенком в московской больнице находится его отец.

Инцидент произошел в конце февраля текущего года. Собаки породы хаски сбежали с участка и искусали мальчика. В результате ребенок лишился носа и губы.

Вскоре его отправили в медучреждение в Москве, в марте он перенес операцию по пересадке кожи с предплечья на губы. После всех манипуляций ему грозит длительная реабилитация.

Тем временем хозяина животных осудили на 1,5 года. В суде установили, что мужчина оставил собак без присмотра и долгое время не кормил их.

До этого собака напала на спящего мужчину и откусила ему ухо и часть носа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами