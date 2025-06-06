Появилось первое видео со школьником, которому голодные хаски искусали лицо

Мальчика, которого в Сочи покусали хаски, сняли на видео. Об этом сообщает «Краснодар|Телетайп».

На опубликованных в Telegram-канале кадрах на лице девятилетнего ребенка маска, видно только глаза. Также повязку можно заметить на голове и шее.

Мальчик уже перенес три операции, но ему еще предстоит пластика носа, так как эта часть лица у пострадавшего отсутствует. С ребенком в московской больнице находится его отец.

Инцидент произошел в конце февраля текущего года. Собаки породы хаски сбежали с участка и искусали мальчика. В результате ребенок лишился носа и губы.

Вскоре его отправили в медучреждение в Москве, в марте он перенес операцию по пересадке кожи с предплечья на губы. После всех манипуляций ему грозит длительная реабилитация.

Тем временем хозяина животных осудили на 1,5 года. В суде установили, что мужчина оставил собак без присмотра и долгое время не кормил их.

До этого собака напала на спящего мужчину и откусила ему ухо и часть носа.