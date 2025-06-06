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Нижегородские полицейские организовали канал нелегальной миграции в аэропорту

В Нижнем Новгороде шесть человек задержали за организацию нелегальной миграции
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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Нижнем Новгороде шесть человек стали фигурантами уголовного дела по организации незаконной миграции в аэропорту. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По версии следствия, в воздушной гавани фигуранты отыскивали пассажиров, которые пребывали на территории РФ с нарушением законодательства о миграции.

За деньги фигуранты позволяли иностранцам покинуть Россию без привлечения к административной ответственности. По закону, нарушителей могли выдворить принудительно, с запретом въезжать обратно на определенный срок.

В махинациях участвовали как полицейские, работавшие в аэропорту, так и местные жители. Возбуждено уголовное дело, фигурантам уже предъявили обвинение.

«В отношении шестерых обвиняемых судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе УТ МВД России по ПФО, в случае, если вина фигурантов-полицейских будет доказана, их уволят из правоохранительных органов, сотрудники понесут наказание в установленном законом порядке.

Ранее в Екатеринбурге задержали организатора незаконной миграции.

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