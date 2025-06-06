Губернатор Подмосковья вручил юным жителям региона их первые паспорта РФ

Более 30 юных жителей Подмосковья получили свои первые паспорта от губернатора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые паспорта РФ 35 детям участников СВО, победителям и призерам олимпиад, волонтерам и спортсменам, сообщается в пресс-служба губернатора региона.

Мероприятие, организованное в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» прошло в Доме правительства Московской области.

Как отметил Воробьев, вручение паспортов – это очень запоминающийся день.

«Хочу поблагодарить учителей, которые уделяют внимание нашим детям, помогают раскрывать их таланты. И особенно приятно, что поддержать ребят сегодня пришли наши военнослужащие, участники специальной военной операции», — сказал губернатор.

Также Воробьев пожелал ребятам находить добрых и надежных друзей.

«Хочу пожелать, чтобы все самые смелые мечты сбывались. Это очень важно для вас и ваших родителей», — добавил он.

Свой паспорт получил гражданин РФ Арсений из Балашихи, имеющий 2-й юношеский разряд по плаванию. Его родители служат в Росгвардии и являются ветеранами боевых действий.

Паспорт также вручили Сергею из Клина, который учится в кадетском классе и является заместителем командира отделения. Мальчик мечтает защищать Родину, как его отец сейчас на СВО.

«Мне нравится в кадетском классе. После школы я планирую поступить в кадетское училище, чтобы заниматься военным делом. Хочу пойти по стопам папы и быть защитником Родины», — сказал Сергей.