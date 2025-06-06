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Губернатор Подмосковья вручил юным жителям региона их первые паспорта РФ

Более 30 юных жителей Подмосковья получили свои первые паспорта от губернатора
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Пресс-служба правительства и губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первые паспорта РФ 35 детям участников СВО, победителям и призерам олимпиад, волонтерам и спортсменам, сообщается в пресс-служба губернатора региона.

Мероприятие, организованное в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети» прошло в Доме правительства Московской области.

Как отметил Воробьев, вручение паспортов – это очень запоминающийся день.

«Хочу поблагодарить учителей, которые уделяют внимание нашим детям, помогают раскрывать их таланты. И особенно приятно, что поддержать ребят сегодня пришли наши военнослужащие, участники специальной военной операции», — сказал губернатор.

Также Воробьев пожелал ребятам находить добрых и надежных друзей.

«Хочу пожелать, чтобы все самые смелые мечты сбывались. Это очень важно для вас и ваших родителей», — добавил он.

Свой паспорт получил гражданин РФ Арсений из Балашихи, имеющий 2-й юношеский разряд по плаванию. Его родители служат в Росгвардии и являются ветеранами боевых действий.

Паспорт также вручили Сергею из Клина, который учится в кадетском классе и является заместителем командира отделения. Мальчик мечтает защищать Родину, как его отец сейчас на СВО.

«Мне нравится в кадетском классе. После школы я планирую поступить в кадетское училище, чтобы заниматься военным делом. Хочу пойти по стопам папы и быть защитником Родины», — сказал Сергей.

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