Онищенко высказался об опасности заражения россиянами «поедающей мозг амебой»

В России случаи заражения амебой Naegleria fowleri, которую по-другому называют «поедающей мозг», зафиксированы не были. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с aif.ru.

«Мы не можем сказать, что наша официальная медицинская статистика фиксировала такие заболевания, именно амебой Naegleria fowleri», — рассказал собеседник издания, добавив, что этот паразит не водится в нашей климатической зоне.

При этом эпидемиолог напомнил, что россияне путешествуют, а значит не могут быть защищены от амебы до конца. Также Онищенко предположил, что из-за потепления Naegleria fowleri может постепенно расширять свою среду обитания.

Академик добавил, что заражение чаще всего происходит в открытых водоемах или в бассейне, где вода нагрета до 28-30 градусов. Он также отметил, что выявить паразита трудно.

«Когда разрушается мозг, он уже не реагирует. Для заражения нет выраженной, характерной клиники», — пояснил врач.

Ранее американские СМИ написали о местной жительнице, которая промыла нос водой из-под крана и занесла в мозг амебу.