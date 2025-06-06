Названа сумма, выделенная пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях

Более 88 млн рублей выплатят пострадавшим в терактах в Брянской и Курской областях

Пострадавшие при терактах в Брянской и Курской областях получат финансовую помощь на общую сумму более 88 млн рублей. Об этом сообщили в МЧС России

«Более 88 млн рублей выплатят пострадавшим в Брянской и Курской областях. Финансовую помощь из федерального бюджета получат граждане, пострадавшие в результате террористических актов», — говорится в сообщении.

Соответствующий проект распоряжения уже внесен на рассмотрение российскому правительству.

В ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов. Следственный комитет завершил первоначальные следственные действия. В ведомстве заявили, что в обоих случаях это было умышленным подрывом. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье «Теракт».

3 июня в СК сообщили, что в результате подрыва мостов в двух регионах пострадали 113 человек, в том числе дети.

Ранее Хинштейн рассказал о ликвидации последствий подрыва моста в Курской области.