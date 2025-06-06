В парке Анапы потушили пожар

На территории парка в Анапе полностью потушили пожар. Об этом сообщило МЧС Краснодарского края в Telegram-канале.

«На территории парка происходило загорание покрышек, также огнем повреждены помещение кафе и шесть торговых палаток», — говорится в публикации.

В 14:05 последствия пожара полностью ликвидировали.

К тушению пожара были привлечены от РСЧС 47 человек, 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 32 человека личного состава, десять единиц техники. В результате возгорания никто не пострадал. Причина пожара в данный момент устанавливается.

6 июня в Анапе начался пожар в парке аттракционов «Джунгли». Площадь и причины возгорания пока не называются, однако один из павильонов парка полностью объят пламенем. Сотрудники парка сообщили, что детские электромобили были вывезены с места происшествия. По предварительным данным, пожар локализован и в результате инцидента никто не пострадал. По данным Telegram-канала «ЧП Анапа», на время борьбы с огнем Росгвардия перекрыла Пионерский проспект.

Ранее СК России начал проверку по факту пожара в детском лагере в Забайкалье.