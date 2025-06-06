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В Петербурге в парадной нашли окровавленного юношу с ремнем на шее и полуголую студентку

В Петербурге в парадной нашли юношу с ремнем на шее и полураздетую девушку
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге два подростка угодили в больницу после пьяного застолья с двумя незнакомцами. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел в ночь с 4 на 5 июня в Приморском районе города. 17-летний юноша шел в компании 16-летней подруги по улице, когда с балкона одного из домов их окликнули двое мужчин и предложили присоединиться к их застолью. Подростки согласились и зашли в парадную. Напившись, несовершеннолетний якобы стал вести себя неадекватно, в частности размахивать ножом. В итоге гостей выставили в парадную. Рано утром их нашел консьерж дома — по его словам, юноша был в крови, его руки были стянуты хомутом, а на шею был надет ремень. На девушке отсутствовала часть одежды.

Обоих подростов госпитализировали в тяжелом состоянии в одно из медицинских учреждений города. У юноши диагностированы гематомы, ссадины, резаные раны. Также на момент поступления в больницу он был в сильном опьянении.

По данным СМИ, юноша работает курьером, а его спутница учится в техникуме.

Мужчин 31 и 35 лет, которые позвали несовершеннолетних за стол, привлекли к административной ответственности за спаивание подростков.

Ранее сообщалось о том, что в Омске 13-летняя девочка выпила бутылку водки и оказалась в больнице.

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