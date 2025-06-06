На Урале спасли ребенка, оставленного матерью в раскаленной на солнце машине

В Свердловской области ребенок остался в машине при температуре 50°С

В Свердловской области спасли ребенка, которого мать оставила в машине при температуре 50°С. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Женщина обратилась в экстренные службы за помощью после того, как вернулась на парковку и не смогла открыть автомобиль. В салоне находился ее ребенок, которого она ненадолго оставила одного. В тот день температура воздуха на улице поднялась выше 30°С, а внутри машины достигла 50°С.

Пожарные первыми прибыли на место и стали поливать машину холодной водой, пытаясь немного снизить температуру в салоне. Сотрудникам МЧС не удалось открыть дверь стандартным способом, поэтому им пришлось разбить окно автомобиля специальными инструментами.

Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

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