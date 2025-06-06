В российском городе детская поликлиника осталась без педиатров

В Краснодаре из детской поликлиники уволились все педиатры

В одной из детских поликлиник Краснодара не осталось ни одного педиатра. Подробности сообщил Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Речь идет о филиале поликлиники №13 на улице Бовкуна между поселками Российский и Индустриальный.

«Многоэтажек рядом много, но добираться сюда по пробкам желания у врачей нет. В итоге педиатры ушли в частные клиники, а родители возят детей в старую поликлинику, где не протолкнуться», — сообщил источник.

До этого в поликлинике Минусинской межрайонной больницы в Красноярском крае, где сотрудники записывали себя, своих знакомых и родственников на прием, не нуждаясь в медпомощи, началась прокурорская проверка.

По данным прокуроров, одна из сотрудниц регистратуры оформила 37 записей к различным специалистам на 5, 6 и 7 мая. Предположительно, это делалось для того, чтобы занять все доступные талоны и не допустить записи настоящих пациентов.

Ранее в Новосибирске женщина оттаскала подростка за волосы из-за очереди в поликлинике.