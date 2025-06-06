Диетолог ответил, стоит ли заправлять окрошку газировкой

Окрошка, которую готовят на основе сладкой газированной воды, может нанести вред организму. Об этом aif.ru рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Он напомнил, что такие напитки, в том числе диетические, не рекомендуется сочетать с другими продуктами. По его словам, быстрые жидкие углеводы из них будут моментально усваиваться, вызовут скачок сахара и перегрузят организм. Диетолог подчеркнул, что напитки с сахарозаменителями также представляют опасность.

«Заправлять окрошку колой или диетической пепси — странная история. Кроме того, сахарозаменители, которые используются в сладкой газированной воде, практически все не являются абсолютно безопасными — у каждого из них есть свой профиль побочных эффектов», — заключил Поляков.

Директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова до этого говорила, что окрошка – это один из самых полезных летних супов, который за счет низкой температуры в жаркую погоду хорошо влияет на вкусовые рецепторы и позволяет не пропускать приемы пищи.

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