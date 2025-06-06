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В екатеринбургскую редакцию Ura.ru приехали силовики

Собчак: в екатеринбургскую редакцию Ura.ru прибыли сотрудники ФСБ
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Telegram-канал «URA.RU»

В екатеринбургскую редакцию Ura.ru прибыли сотрудники ФСБ. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Из сообщения следует, что силовики приехали к главреду Диане Козловой, ее хотели забрать в качестве свидетеля по делу о взятке. Однако журналистка осталась на рабочем месте.

«Мы считаем, что по этому делу вызывают повесткой, а не бригадой быстрого реагирования УФСБ. С учетом того, что в деле фигурирует ₽20 тыс., это не расследование, а давление на редакцию», — заявили в редакции.

5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из которых имел при себе кувалду, зашли в офис информационного агентства и изъяли технику с документами.

Впоследствии газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщила, что в отношении Аллаярова было возбуждено уголовное дело о даче взятки. Как рассказали журналисты, редактор Ura.ru передал деньги сотруднику правоохранительных органов для получения от него оперативных сводок.

Ранее редакция Ura.ru выступила с заявлением после обысков.

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