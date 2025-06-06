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Назвавший празднование Дня Победы «абсурдом» житель Кубани поплатился пенсией

Жителя Краснодарского края оштрафовали за оскорбительный пост о Дне Победы

Жителя Красноармейского района Григория Белика наказали за размещение в соцсети материала, в котором было неуважение к обществу и памяти о Дне Победы. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным следствия, в мае 2023 года Белик опубликовал текст, в котором называл празднование 9 Мая «абсурдом, стыдом и позором». В публикации также содержались оскорбительные высказывания в адрес людей, для которых День Победы — важный и значимый праздник.

На суде обвиняемый утверждал, что пост попал в сеть случайно, отметил, что уже удалил свои аккаунты и назвал 9 Мая святым праздником. Несмотря на это, суд признал вину Белика доказанной. Ему назначен штраф в размере годовой пенсии, что составило 176 751 рубль.

До этого в Самарской области в отношении подростка возбудили дело о реабилитации нацизма. Причиной стал снимок, который молодой человек сделал во время парада на День Победы. На кадре юноша вскинул руку в нацистском приветствии на фоне военной техники и символов Красной армии.

Ранее в Петербурге иностранец высказался о днях воинской славы и стал фигурантом дела.

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