Под Белгородом на месте схода тепловоза с рельсов восстановили движение поездов

Специалисты полностью восстановили движение поездов на железнодорожном перегоне Прохоровка — Беленихино в Белгородской области, где с рельсов сошел резервный тепловоз. Об этом сообщила пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) в Telegram-канале.

Заявление было опубликовано в 12:03 мск.

Резервный тепловоз сошел с железнодорожных рельсов в Прохоровском районе Белгородской области в ночь на 6 июня. По данным ЮВЖД, это произошло в 1:57 мск. Никто не пострадал.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что причиной происшествия послужило срабатывание заложенного под пути взрывного устройства. На месте ЧП зафиксировали повреждение железнодорожного полотна, поэтому движение поездов на этом участке было приостановлено. Также сюда направили ремонтную бригаду.

Позже движение поездов по одному из путей на перегоне Прохоровка — Беленихино восстановили. Некоторое время оно осуществлялось в реверсивном режиме.

5 июня в Воронежской области произошел взрыв на железной дороге. Его зафиксировали на перегоне Евдаково — Сагуны. Как рассказали в ФСБ РФ, пути были подорваны. Это произошло прямо перед прохождением поезда, но машинист и его коллеги заметили повреждение рельсов и предприняли экстренное торможение. Благодаря этому никто не пострадал.

Ранее в Государственной думе РФ отреагировали на подрыв железной дороги в Воронежской области.