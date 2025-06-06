Житель Омска получил 12 лет колонии за госизмену

Омский областной суд приговорил 42-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы за передачу секретной информации иностранному государству. Об этом сообщила областная прокуратура.

Следствие установило, что с февраля 2022 года по июль 2024 года обвиняемый, находясь в Омске, собирал и передавал сведения о стратегически важных объектах в регионе. Эти данные, по оценке экспертов, могли быть использованы для подготовки терактов и диверсий, что представляло угрозу национальной безопасности России.

В итоге мужчина предстал перед судом за госизмену. Ему назначили наказание в виде 12 лет колонии строгого режима и дополнительное ограничение свободы сроком на один год. Пока приговор не вступил в законную силу.

До этого житель Крыма получил 20 лет колонии за шпионаж в пользу СБУ через камеру наблюдения. Под ложным предлогом осужденный разместил оборудование на балконе квартиры местного жителя и обеспечил СБУ доступ к трансляции в режиме реального времени.

Ранее крымчанку приговорили к 17 годам тюрьмы за госизмену.