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Задержан организатор банды, наводнившей фальшивыми купюрами четыре региона РФ

МВД: полиция задержала членов ОПГ, распространявшей фальшивые купюры на Кубани

Правоохранительные органы задержали подозреваемого главаря преступной группы, распространявшей поддельные пятитысячные купюры в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Луганской народной республике. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее данным, операция по пресечению деятельности банды прошла при участии сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, региональных подразделений МВД, а также представителей ФСБ и Росгвардии.

Расследование началось после поступления информации о тайниках с фальшивыми купюрами в Ростовской области. В результате удалось выйти на след организаторов схемы. Предполагается, что за деятельностью стоял 38-летний житель Дагестана. Он, по версии следствия, лично доставлял подделки в Новошахтинск, откуда они распространялись по другим регионам. Сообщники расплачивались фальшивыми купюрами в магазинах, получали сдачу настоящими деньгами и передавали их обратно организатору.

В 2023 году, полиция уже ликвидировала четыре подпольные типографии в Дагестане, где изготавливали поддельные деньги. В рамках дела было возбуждено 40 уголовных производств. На тот момент задержали 29 человек, которым вменяют более 300 эпизодов незаконной деятельности. Они находятся в следственных изоляторах Ростова-на-Дону и Ростовской области.

Ранее в России почти пропали поддельные доллары.

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