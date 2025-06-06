Глава Рособрнадзора рассказал об уровне безопасности во время ЕГЭ

Музаев: утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года

Утечек заданий ЕГЭ не было ни разу с 2013 года. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Любимая тема — итог 2013 года, когда была массовая утечка контрольно-измерительных материалов, были сделаны серьезные выводы, руководство Рособрнадзора поменялось, ход экзамена. С того момента <...> утечек не было ни разу, не было зафиксировано», — сказал он.

В этом году более 712 тысяч российских школьников планируют сдать ЕГЭ. Основной период экзаменации стартовал 23 мая и продлится до 4 июля.

Период аттестации начался с экзаменов по истории, литературе и химии. Затем выпускники школ будут сдавать профильную и базовую математику.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что в этом году будут усилены меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ. Он подчеркнул, что будет сделано все, чтобы экзамены прошли «максимально безопасно, объективно».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ.