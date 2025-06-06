Министр здравоохранения Татарстана покинул свой пост

Марсель Миннуллин покинул пост министра здравоохранения Татарстана. Об этом сообщил Telegram-канал «Аппаратная».

По данным канала, соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов. Из документа следует, что Миннуллин покинул пост по собственному желанию.

Миннуллин — заслуженный врач Татарстана и кандидат медицинских наук. Он вступил в должность в феврале 2023 года. До этого Миннуллин занимал пост первого заместителя главного врача Республиканской клинической больницы.

4 июня замгубернатора Кузбасса Ольга Турбаба покинула пост из-за уголовного дела ее мужа. Женщина оставила должность по своей инициативе.

В январе Радик Гайзатуллин покинул пост министра финансов Татарстана, который занимал с 2002 года. Минниханов вручил ему орден «Дуслык». Глава республики отметил высокий профессионализм экс-министра и поблагодарил его за долгую совместную работу.

Ранее главу села Сокуры в Татарстане сняли с должности из-за утраты доверия.