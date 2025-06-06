Во Франции резко вырос спрос на VPN-сервисы после запрета сайтов для взрослых

Tech&Web: запрет Pornhub во Франции привел к росту скачиваний VPN в сотни раз

После того как популярные сайты с контентом для взрослых — Pornhub, Redtube и YouPorn — прекратили работу во Франции, местные пользователи начали активно искать способы обойти ограничения, в том числе стали массово устанавливать VPN-сервисы. Об этом пишет издание Tech&Web.

VPN-сервисы позволяют менять геолокацию и продолжать доступ к заблокированным сайтам. Спрос на такие приложения и сервисы резко вырос с 4 июня — даты отключения порносайтов. По данным Google Trends, интерес к поисковому запросу «VPN» во Франции стремительно увеличился.

Представители провайдеров и VPN-сервисов также подтвердили всплеск активности. Так, сервис Proton VPN сообщил о росте числа регистраций на 1000% всего за полчаса после начала блокировки. Представители NordVPN рассказали, что за сутки использование их сервиса во Франции выросло на 170%. При этом они подчеркнули, что такие сервисы приобретают в основном взрослые пользователи с банковскими картами.

По данным Politico, спрос на сервисы VPN вырос на 344% на фоне приостановки работы ряда ведущих порносайтов для пользователей из Франции.

Похожие скачки интереса к VPN наблюдались и в США. Например, после ужесточения правил доступа к порносайтам в Техасе и Флориде также фиксировался резкий рост числа установок VPN-программ.

Ранее в Китае начали давать доступ к глобальному интернету.