Тетя-опекунша месяцами избивала шестилетнего племянника в Шушарах

Ребенок из Шушар попал в реанимацию после регулярных побоев тети

В Санкт-Петербурге мальчик попал в больницу с разрывом селезенки и ожогами из-за побоев тети-опекунши, сообщает портал «Конкретно.ру».

Шестилетнего ребенка в тяжелом состоянии забрали в Детскую больницу №5 имени. Н.Ф. Филатова из квартиры его 33-летней тети в Шушарах. Женщина заявила, что племянник сам упал на спину, ударившись головой об пол.

У пострадавшего диагностировали комбинированную политравму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени со сдавлением, разрыв селезенки, ушиб нижней доли правого легкого, а также термические ожоги 1-2 степени площадью около 10%, ссадины на коленях и гематомы на лице.

Было установлено, что около двух месяцев, с 17 апреля, опекунша избивала мальчика в воспитательных целях. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Родственница пострадавшего задержана.

Ранее на Алтае бабушка стала опекуном своей внучки и начала регулярно издеваться над ней.