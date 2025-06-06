Аэропорт Самары возобновил работу

Росавиация: в аэропорту Самары сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Самары (Курумоч) сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — написал он.

Временные ограничения в аэропорту были введены 6 июня в 6:09.

До этого сообщалось, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Позднее он добавил, что ограничение также сняли в аэропорту Саратова.

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