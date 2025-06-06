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Российские сенаторы обсуждают смягчение Уголовного кодекса по предложению ВС

В Совфеде обсудили смягчение уголовного законодательства
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Сергей Булкин/Globa Look Press

В Совете Федерации обсудили смягчение уголовного законодательства. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Идеи поднять размер мелкого хищения, а также законодательно обязать авторов любых инициатив по внесению изменений в Уголовный кодекс обосновывать свои предложения результатами уголовно-правовых и криминологических исследований на круглом столе предложили представители Верховного суда России.

Обсуждение изменений в Уголовном кодексе велось на круглом столе в Совете Федерации — саму идею смягчения законодательства поддержали также в Федеральной палате адвокатов. Сами правозащитники считают, что нужно пойти еще дальше — привязать размер ущерба к динамично меняющемуся показателю.

Также на круглом столе предлагалось расширить возможности для применения норм УК об освобождении от ответственности в связи с малозначительностью деяния. Это предложение готовит министерство юстиции вместе с Верховным судом России.

До этого Верховный суд предложил смягчение по наркотическим статьям.

Ранее в Госдуме выступили против смягчения закона для преступников-жертв террористов.

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