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В Саратове возобновили работу аэропорта

Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов
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Zotov Dmitrii/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, возобновил работу в штатном режиме. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

По его словам, на территории воздушной гавани отменили временные ограничения на прием и отправку самолетов.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — уточняется в заявлении, опубликованном в 5:27 мск.

В ночь на 6 июня в аэропорту Саратова ввели ограничения на работу. Воздушная гавань прекратила принимать и отправлять самолеты примерно в 2:40 мск.

Как писал Telegram-канал SHOT, на территории Энгельса в Саратовской области упали обломки сбитого украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Журналисты выяснили, что фрагменты дрона рухнули на один из домов в жилом комплексе «Облака». В результате в здании были повреждены несколько окон, начался пожар. На место происшествия для ликвидации возгорания выезжали сотрудники экстренных служб.

Позже эту информацию подтвердил губернатор региона Роман Бусаргин.

Ранее в Энгельсе выплатили компенсации жителям, пострадавшим во время мартовской атаки украинских БПЛА.

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