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В аэропорту Самары ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Самары ввели ограничения
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Временные ограничения были введены в аэропорту Самары. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения на прием и вылет самолетов были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого сообщалось, что ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Позднее он добавил, что ограничение также сняли в аэропорту Саратова.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку десяти беспилотников, летевших на столицу.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, отметил Собянин.

Ранее ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский.

Ночью в Энгельсе сбитый дрон повредил жилой дом.

Ранее губернатор Саратовской области рассказал о пожаре в Энгельсе.

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