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В Подмосковье загорелся мусор на площади 2 тыс. кв. метров

В Подмосковном Раменском горит мусор на площади 2 тыс. кв. метров
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Илья Питалев/РИА Новости

В Подмосковном Раменском горит мусор на площади 2 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

«Происходит возгорание мусора на открытой территории. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. метров», — сообщили в экстренных службах.

Уточняется, что на месте уже работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщается, что местные жители из соседнего Жуковского видят зарево от пожаров.

28 мая сообщалось, что в Астраханской области тушат крупный ландшафтный пожар — в Приволжском садовом товариществе горит сухая трава. На месте чрезвычайного происшествия работают 74 сотрудника ведомства, привлечены 24 единицы техники.

МЧС направило в Астраханскую область для тушения ландшафтного пожара специальный пожарный самолет на базе транспортного Ил-76.

Ранее бушующие в Забайкалье пожары сняли из космоса.

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