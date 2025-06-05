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В Подмосковье назвали число вакцинированных бездомных собак

Более 4 тыс. бездомных собак прошли программу вакцинации в Подмосковье
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

С начала 2025 года более 3 тыс. бездомных собак прошли программу ОСВВ (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат) в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве напомнили, что животных, которые прошли процедуру, можно определить по желтой бирке на ухе. Псов без бирки отлавливают и доставляют в пункт временного содержания, чтобы провести ветеринарные мероприятия.

В случае отсутствия чипа собака сначала пройдет карантин, далее последует обработка от паразитов, чипирование, вакцинирование, стерилизация или кастрация.

Ветеринары дадут оценку поведению собаки: если она не проявляет агрессию, то после операции в течение определенного времени будет выпущена обратно на прежнее место обитания.

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