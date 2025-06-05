Свердловский омбудсмен прокомментировала обыски в редакции Ura.ru

Свердловская журналистика всегда была в зоне турбулентности, однако журналисты не найдут лучших условий для работы. Так свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова прокомментировала события в уральской редакции портала Ura.ru в беседе с «Коммерсантъ-Урал».

«‎Свердловская журналистика всегда была в зоне турбулентности. Не потому что здесь какие-то гонения, а наоборот, достаточно свободно, достаточно смело», — сказала она.

Мерзлякова также выразила надежду на то, что задержания сотрудников редакции не связаны с их профессиональной деятельностью и корреспонденты продолжат работать в регионе. По мнению омбудсмена, «нигде лучших условий для журналистики они не найдут».

До этого источник газеты «Коммерсантъ» заявил, что в отношении редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова возбуждено уголовное дело по статье о даче взятки. Медиаменеджера подозревают в даче взятки сотруднику правоохранительных органов, который передавал ему оперативные сводки за деньги. В свою очередь, в отношении этого сотрудника возбуждено дело по статье о получении взятки.

Утром 5 июня в редакции издания Ura.ru в Екатеринбурге прошел обыск. Мужчины в гражданской одежде и балаклавах, один из них — с кувалдой в руке, — зашли в офис и изъяли у журналистов технику и документы.

Ранее в СПЧ заявили о шоке из-за обысков в редакции Ura.ru.