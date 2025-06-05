На Глобальном цифровом форуме обсудили борьбу с дипфейками

Россия столкнулась с резким ростом числа политических и военных дипфейков. Об этом заявил начальник управления по противодействию недостоверной информации АНО «Диалог Регионы» Сергей Маклаков на панельной дискуссии «Новые технологии креативных индустрий: как защититься от фейков, не ограничивая развитие».

Мероприятие прошло в рамках первого полноформатного образовательного дня Global Fact-checking Network (GFCN) и «Мастерской новых медиа» на Глобальном цифровом форуме.

«Некоторые серьезные AI-эксперты считают, что проблема дипфейков раздута. Я, если честно, иногда и сам так думал, пока не наступил август 2024 года. Спустя полгода количество не только не иссякло, но и существенно выросло», — сказал он.

По его словам, распознавать контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, становится все сложнее. В ближайшие месяцы новые технологии могут сделать такие материалы неотличимыми для рядового пользователя. Для борьбы с этим вызовом применяются цифровые системы определения. Например, разработанная АНО «Диалог Регионы» система «Зефир» определяет дипфейки с интегральной точностью до 88%. Однако окончательное решение остается за аналитиком.

Директор по цифровому развитию ТАСС Кирилл Сидоров подчеркнул важность выстраивания системы проверки информации в медиа.

«Принцип ТАСС — лучше не выдать новость, чем выдать сенсацию. Бесполезно только бороться с фейками, нужно предоставить человеку аргументированную информацию. Для того, чтобы бороться с фейками, в первую очередь, мы имеем большую развитую сеть. Чтобы получить официальную информацию обращаемся в министерства, ведомства, МИД, к зарубежным коллегам», — сказал он.

Немецкий журналист, писатель и сценарист Дирк Польманн отметил влияние геополитических процессов и технологий на изменение информационной картины мира. По его словам, глобальный вызов — сбалансировать прогресс и повысить информационный суверенитет стран мира. При этом искать решения для него в зарождающемся многополярном мире нужно уже сегодня.