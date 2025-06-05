Губернатор Херсонской области рассказал Путину о ситуации в регионе

Сальдо заявил Путину, что ситуация в Херсонской области находится под контролем

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным доложил главе государства, что ситуация в регионе находится под контролем. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

Поздно вечером 4 июня в области в результате обстрела со стороны ВСУ была обесточена подстанция мощностью 150 кВ «Новотроицкое». В результате около 120 тыс. человек остались без света и воды. Они проживают в 192 населенных пунктах семи муниципальных округов. Социальные объекты были подключены к аварийным источникам питания.

Как заявил Сальдо, специалисты быстро работают над восстановлением электроснабжения, свет в населенных пунктах будет восстановлен уже сегодня.

Он также выразил благодарность Путину за поддержку и личное участие.

3 июня украинские войска атаковали энергетические объекты Запорожской и Херсонской областей, что привело к отключения электричества у части местных жителей.

Ранее эксперт объяснил удары по энергосистеме Запорожской и Херсонской областей.