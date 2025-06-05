Стало известно, будет ли Таиланд пересматривать безвизовый режим для россиян

ТАТ: Таиланд не будет пересматривать 60-дневный безвизовый режим для россиян

Таиланд не будет пересматривать действующий 60-дневный безвизовый режим для граждан России. Об этом журналистам сообщила глава туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун на туристической выставке-ярмарке Thailand Travel Mart Plus 2025, передает ТАСС.

«Никаких изменений, гарантирую, что визовые правила для всех стран остаются прежними», — сказала она.

Киатпхайбун выразила уверенность, что такой же срок безвизового режима для россиян сохранится и в 2026 году.

В конце апреля агентство ТАСС со ссылкой на заявление государственного департамента страны по связям с общественностью сообщило, что власти Таиланда планируют пересмотреть длительность безвизового режима для иностранных граждан и сократить его срок в два раза: с 60 до 30 дней.

Утверждалось, что премьер-министр королевства Пхетхонгтхан Чинават распорядилась пересмотреть длительность безвизового режима из-за случаев нарушения законов государства со стороны иностранных граждан. Речь шла о туристах, которые оставались в Таиланде дольше положенного срока или работали нелегально.

Ранее эксперт рассказал, где будут отдыхать россияне предстоящим летом.