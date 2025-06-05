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В генконсульстве Болгарии в Петербурге приостановили прием документов на визы

АТОР: генконсульство Болгарии в Санкт-Петербурге не принимает документы на визы
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Alex Brandon/AP

Консульство Болгарии в Санкт-Петербурге временно приостановило прием документов на визы. Объявление об этом появилось на входе в дипмиссию, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

«С 3 июня приостановлен прием документов на визы типа D, а с 10 июня не будут принимать документы на визы типа С», — сказано в объявлении.

На сайтах консульства и визового центра Болгарии в Санкт-Петербурге нет информации о приостановке. Как пишет АТОР, в визовых чатах подтверждают данные о приостановке приема. Мест в визовом центре нет до 16 июня. В визовом центре Болгарии в Москве нет слотов до 23 июня.

31 мая сообщалось, что Россия и Китай могут согласовать новые условия безвиза в июне. Как писала газета «Известия», Москва и Пекин ведут переговоры об отмене виз для туристических групп от трех человек.

До этого директор департамента информации и печати МИД КНР на своей странице в соцсети X сообщила, что власти Китая расширили безвизовый режим для 47 стран. В перечень вошли Франция, Германия, Новая Зеландия, Испания, Италия и другие страны. Список был дополнен Саудовской Аравией, Кувейтом, Бахрейном и Оманом. При этом для россиян безвизовый режим не будет предоставляться.

Ранее стало известно, что россияне окончательно перешли на внутренний туризм.

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