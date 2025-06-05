Стало известно о сбоях в работе сайта Ura.ru

Сайт уральского информационного агентства Ura.ru работает со сбоями. Это связывают с обысками и работой представителей силовых ведомств в редакции, сообщается в Telegram-канале портала.

В сообщении говорится, что задержки в публикациях составляют до 40 минут.

«IT-специалисты агентства пока не могут восстановить работу серверов, поскольку в редакции идет обыск и парализована деятельность всех подразделений, а не только свердловской редакции», — сказано в посте.

Представители редакции обратились к читателям с напоминанием о том, что новости можно узнавать в соцсетях портала.

До этого стало известно о задержании редактора Ura.ru Дениса Аллаярова. Журналист просил пустить к нему адвоката. Однако следователь отклонил данную просьбу. В редакции Ura.ru в Екатеринбурге работают 10 человек. При этом правоохранители после начала обысков остановили деятельность всего агентства, где трудится более 200 человек.

Утром 5 июня в редакции Ura.ru в Екатеринбурге начались обыски. Сначала об этом сообщили журналисты ТАСС, позже информацию подтвердили представители самого агентства.

Они рассказали, что обыски также проходят в квартирах нескольких журналистов свердловской редакции. При этом правоохранителей интересуют источники происхождения оказавшихся в распоряжении СМИ сведений о криминальных событиях, произошедших в регионе.

Ранее сотрудники ФСБ РФ нагрянули с обысками в отдел полиции Екатеринбурга.